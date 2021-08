Ventimiglia, al momento non serve il green pass per entrare in Comune: «Sì a misurazione della febbre, mascherine e distanziamento»

Ventimiglia. Misurazione della febbre, utilizzo delle mascherine, gel disinfettanti e distanziamento. Al momento per accedere all’interno delle sedi comunali di Ventimiglia non sarà necessario avere il green pass. Lo afferma il sindaco Gaetano Scullino: «Sono al corrente che il Governo stia pensando di estendere il certificato verde, come obbligo, ai dipendenti della pubblica amministrazione, anche per consentire di poter andare oltre allo smart working e tornare, soprattutto per alcuni uffici, al lavoro in presenza – dichiara Scullino – Trovo interessante l’idea, personalmente sono munito di green pass, ma non occorre anticipare troppo i tempi».

«Trovo più comprensibile – aggiunge – giungere all’uso del green pass per chi lavora nella sanità e poi a chi è impiegato nella scuola, nei Comuni ci siamo organizzati da tempo con tutte le precauzioni possibili per i nostri dipendenti che lavorano a contatto con il pubblico, per la loro sicurezza e dei cittadini. Prima di entrare in Comune resta obbligatoria la misurazione della febbre e l’uso della mascherina. Con i distanziamenti per quanto riguarda il contatto con il pubblico siamo ben organizzati. Per il resto monitoriamo e aspettiamo le novità governative».