Ventimiglia, ad agosto nuove iniziative e regole al Mar

Ventimiglia. Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Città di Ventimiglia e con la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, propone per il mese di agosto un intenso programma di incontri, attività culturali e didattiche, adeguandosi al nuovo Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105, che prevede, a partire da venerdì 6 agosto, la necessità di Certificazione verde Covid-19 (green pass) per poter accedere ai musei e per partecipare a eventi, manifestazioni, attività varie.

Dopo il grande successo riscosso nell’edizione di luglio, che ha visto il tutto esaurito, il Mar ripropone anche nel mese di agosto l’iniziativa “Venerdì sera al Museo!”, dedicata ai bambini e alle loro famiglie, permettendo di vivere quest’avventura anche a chi non ha potuto fruire delle esperienze a luglio.

Anche la tanto apprezzata serie di incontri “Il Museo al brillar di stelle”, che prevede un’esplorazione guidata a “lume di candela” dedicata a temi differenti in ogni appuntamento, tornerà tutte le domeniche sere del mese di agosto, permettendo di scoprire il percorso museale sotto un’altra “luce”.

Info e prenotazioni al Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, in via Verdi 41, su www.marventimiglia.it, chiamando lo 0184/351181 o su museoventimiglia@gmail.com.