Vallecrosia, travolta da un camion: fuori pericolo Monica Brenna

Vallecrosia. Non è in pericolo di vita, Monica Brenna, l’impiegata e presidente della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia rimasta ferita nel primo pomeriggio in via Colonnello Aprosio, a Vallecrosia, poco lontano dalla sede della pubblica assistenza.

Dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove la 46enne è giunta trasportata dall’elisoccorso Grifo, fanno sapere che considerata la dinamica dell’incidente, la paziente «sta abbastanza bene».

Stando a quanto ricostruito nell’immediatezza dei fatti, Monica sarebbe caduta forse mentre cercava di passare tra un furgone parcheggiato e un camion che trasportava pietre e che si trovava fermo in coda per un altro incidente avvenuto poco prima. Al momento della ripartenza del traffico, il mezzo pesante ha travolto la donna, all’altezza degli arti inferiori.

La 46enne ha riportato una lesione profonda a una gamba, che i medici hanno valutato perfettamente recuperabile, e una microfrattura ad un dito del piede.