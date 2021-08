Vallecrosia. Una donna di 46 anni, governatore e impiegata della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia, è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nel pomeriggio sull’Aurelia, all’altezza di via Giovanni XXIII a Vallecrosia. Stando a quanto ricostruito nell’immediatezza dei fatti, la 46enne, Monica Brenna, sarebbe caduta forse mentre cercava di passare tra un furgone parcheggiato e un camion che trasportava pietre e che era fermo in coda per un altro incidente avvenuto poco prima. Al momento della ripartenza del traffico, il mezzo pesante avrebbe travolto la donna all’altezza degli arti inferiori.

Non è chiaro se sia caduta perché urtata dal mezzo o scivolata.

Foto 5 di 6











Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. A soccorrere la donna, il personale sanitario del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia che l’ha accompagnata all’eliporto di Bordighera, dove ad attenderla c’era l’elicottero Grifo, che l’ha trasbordata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.