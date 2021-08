Vallecrosia. Il Comune ieri sera ha premiato l’atleta Martina Bestagno per i risultati e i successi ottenuti finora nel basket femminile. «Vogliamo dedicare uno spazio alla nostra concittadina – ha detto il vicesindaco Marilena Piardi – La premiazione avviene, come abbiamo già fatto la settimana scorsa, con i ragazzi che si sono contraddistinti nel mondo dello sport, per dimostrare che con buona volontà, se uno insiste, si può anche andare oltre alla periferia».

Dopo una breve presentazione dei libri scritti dal giornalista Graziano Consiglieri e prima dell’ultima proiezione gratuita “La casa dei libri (The Bookshop)”, in occasione della rassegna organizzata dal Comune “Cinema nel Borgo Antico”, un filmato con foto e video ha presentato l’atleta vallecrosina che si è distinta negli ultimi anni a livello nazionale e internazionale giocando a basket in alcune importanti squadre (La Spezia, Vigarano, Schio, Karlovy Vary, Braine e Venezia) e nella Nazionale, diventando nel maggio del 2021 anche campionessa d’Italia visto che insieme alla sua squadra, la Reyer Venezia, di cui è capitano, ha vinto lo scudetto.

«Sono davvero orgogliosa di ricevere questo premio dall’Amministrazione» – ha dichiarato la trentenne Martina Bestagno – «Ho sempre giocato a basket, vengo da una famiglia di cestisti. A 13 anni sono partita e ho lasciato Vallecrosia per andare a giocare a La Spezia e poi ho girato un po’ l’Italia e l’Europa e adesso saranno cinque anni, con la prossima stagione sportiva, che gioco con la Reyer Venezia. E’ stata, nonostante il Covid, un’annata molto positiva visto che su quattro trofei in ballo siamo riuscite a giocarci quattro finali, due le abbiamo vinte e due perse, e poi a giugno ci sono stati i campionati europei con la Nazionale italiana. E’ stato un anno veramente pesante e difficile ma anche molto bello. I sacrifici alla fine pagano».

Il premio è stato conferito alla cestista dal vicesindaco Marilena Piardi e dal consigliere Marco Calipa, alla presenza dell’assessore Patrizia Biancheri e del consigliere Dennis Perrone.