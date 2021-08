Vallecrosia. E’ pronta la palestra all’aperto realizzata sul lungomare della Città della Famiglia, al confine con Bordighera.

Una zona attrezzata per fare sport all’aria aperta che potrà essere usata in sicurezza da tutti, amanti del fitness outdoor e non, già da questa settimana anche se l‘inaugurazione ufficiale dovrebbe essere a settembre: «L’inaugurazione era prevista in questi giorni ma alla fine il presidente Toti non è potuto venire per impegni istituzionali e così è stata slittata a settembre. A causa anche del Covid vi è stato qualche inconveniente ma alla fine in breve tempo, grazie al lavoro di tutti, si stanno completando gli ultimi piccoli interventi affinché le persone, cittadini e turisti, possano usufruire sia degli attrezzi che della pista ciclabile» – fa sapere l’assessore Patrizia Biancheri.

Un intervento di riqualificazione ha cambiato look a Vallecrosia: «La palestra all’aperto è un’idea che è piaciuta tanto – dice Biancheri – A breve partirà anche il bando che riguarderà l’assegnazione di un baretto che verrà realizzato vicino alla palestra all’aperto, nell’area sita sopra ai garage sotterranei. Piano piano Vallecrosia cambia volto. Nei prossimi giorni intanto in via Primo Maggio verrà rifatta l’asfaltatura della strada fino al confine con Camporosso».