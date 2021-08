Vallecrosia, al via i festeggiamenti patronali di San Rocco: accesso solo con green pass

Vallecrosia. La parrocchia di San Rocco quest’anno festeggia il Ferragosto e il santo patrono della Città della Famiglia, dal quale la chiesa prende il nome, con il tradizionale festino organizzato dal Comitato Festeggiamenti di San Rocco con il patrocinio del Comune di Vallecrosia, dopo lo stop dell’anno scorso a causa della pandemia da Covid-19.

I festeggiamenti prenderanno il via sabato 14 agosto, dalle 19, e proseguiranno anche nelle serate del 15 e 16 agosto. Tre serate gastronomiche con pesca di beneficenza presso la parrocchia di San Rocco. Quest’anno però vi è una novità: la prenotazione obbligatoria, con cauzione di 5 euro a persona che verrà dedotta alla cassa al momento dell’ordine e verrà rimborsata solo in caso di maltempo, chiamando il 366 4833782 dalle 17 alle 20, scrivendo a sanrocco.com@gmail.com oppure recandosi in parrocchia dal 10 agosto dalle 17 alle 20.

In ottemperanza alle nuove disposizioni governative l’accesso al festino è consentito esclusivamente alle persone munite di Green Pass (cioè a chi possiede la certificazione verde Covid-19; oppure un attestato di vaccinazione di almeno una dose somministrata da due settimane; o un risultato negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti o un certificato di avvenuta guarigione da Covid-19 non anteriore a 6 mesi).

Un’occasione per divertirsi e mangiare bene in pieno spirito comunitario e nel rispetto delle norme anti Covid.