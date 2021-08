Vaccini, Asl 1 Imperiese maglia nera in Liguria

Genova. «In Liguria il 92,13% del personale scolastico ha ricevuto almeno una dose di vaccino, una percentuale superiore alla media nazionale (90,45%) secondo il report settimanale ministeriale sulle vaccinazioni, e al momento in Liguria ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 77,28% della popolazione sopra i 12 anni: la campagna vaccinale prosegue spedita con l’obiettivo di raggiungere l’immunità di gregge e mettere in sicurezza la popolazione». Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione coronavirus e vaccini in Liguria. In questo quadro la Asl 1 Imperiese si pone come maglia nera tra le aziende sanitarie liguri, all’ultimo posto con il 70,42% della popolazione vaccinata con almeno una dose sopra i 12 anni.

«Per quanto riguarda invece la fascia trai 12 e i 19 anni – prosegue – particolarmente rilevante visto l’avvio dell’anno scolastico che si avvicina, oggi in Liguria abbiamo raggiunto il 56,26% di persone con almeno una dose di vaccino. Per la prima volta dal 5 luglio si registra in Liguria un Rt al di sotto dell’1, per la precisione 0,9».

La percentuale di popolazione vaccinata suddivisa per Asl:

• Asl1 – 70,42%

• Asl2 – 73,33%

• Asl3 – 80,76%

• Asl4 – 75,89%

• Asl5 – 77,90 %