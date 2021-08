Vaccinazione anti Covid in Liguria, con Prenotovaccino si può cambiare la data della seconda dose

Genova. Da martedì 10 agosto alle 9 i cittadini della Liguria potranno modificare autonomamente, secondo le proprie esigenze, la data della seconda dose del vaccino anti Covid-19.

Qualunque prenotazione di seconda dose relativa a tutti i punti vaccinali, con la sola esclusione delle farmacie (che dovranno essere contattate direttamente), potrà essere variata già a partire dal giorno successivo alla data di inoculazione della prima dose:

– collegandosi direttamente alla piattaforma “prenotovaccino” (https://prenotovaccino.regione.liguria.it)

– chiamando il numero verde 800 938 818, recandosi presso le farmacie che effettuano il servizio Cup e gli sportelli Cup di Asl e ospedali.

Il cittadino, per ogni tipo di vaccino, potrà scegliere tra tutte quelle disponibili, la data per la seconda dose che preferisce, nei seguenti intervalli:

– Per vaccini Pfizer: da 21 a 42 giorni dalla prima dose

– Per vaccini Moderna: da 28 a 42 giorni dalla prima dose

– Per vaccini Astrazeneca: da 8 a 12 settimane

Il punto vaccinale rimarrà lo stesso della prima dose. Basterà inserire il codice fiscale, il numero dell’appuntamento e il codice annullo riepilogati nel promemoria (eventualmente recuperabile mediante l’apposito servizio offerto dalla medesima piattaforma prenotovaccino). Per qualsiasi eventuale ulteriore informazione, è a disposizione la casella: prenotovaccinocovid@regione.liguria.it.