Us Open, il sanremese Mager affronta Thompson

Sanremo. Gianluca Mager parteciperà all’Us Open, in programma a New York dal 30 agosto al 12 settembre.

Dopo aver preso parte al Winston-Salem Open, il tennista di Sanremo, n° 70 nel ranking Atp, inizierà una nuova avventura negli Stati Uniti d’America.

Al primo turno, secondo il sorteggio del quarto e ultimo dei tornei di tennis del Grande Slam, il sanremese dovrà affrontare il tennista australiano Jordan Thompson, n° 59 nel ranking Atp.