Sanremo. Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione dello stabilimento balneare del soggiorno militare al caporal maggiore Tiziano Chierotti, l’alpino nato a Sanremo, residente ad Arma di Taggia, caduto nel 2012 nel corso di una missione in Afghanistan.

Alla presenza delle più alte cariche civili e militari, del comandante della base del soggiorno militare Enrico Ciucci, del tenente generale dello Stato maggiore Gerardo Restaino, dei sindaci Alberto Biancheri e Mario Conio, dell’assessore regionale Gianni Berrino e dei genitori di Chierotti, è stata scoperta la targa alla memoria dell’alpino in forze al secondo reggimento di Cuneo.

«Siamo qui a ricordare Tiziano, alpino di Sanremo, davanti al suo Mare, – ha esordito il tenente colonnello Ciucci, comandante della base di Sanremo. Tiziano era un ragazzo che, come me, era nato in questa splendida città di mare e con il quale avevo parlato più volte prima della sua e mia partenza da Cuneo. Perché la scelta dello stabilimento? Perché qui, nel corso della stagione estiva, vengono molti suoi colleghi con i quali ha vissuto l’esperienza di essere alpino».

«Ricordare oggi il caporal maggiore Tiziano Chierotti, significa ricordare un ragazzo generoso che si è sacrificato per gli altri, – ha aggiunto il sindaco Biancheri. Questi sono giorni che ci obbligano a una riflessione comune sui fatti odierni che riguardano l’Afghanistan. Il ritorno del potere talebano, gli attentati. Tutti noi immaginavamo un epilogo diverso, tuttavia ritengo che il sacrificio di Tiziano non si debba considerare vano. Il suo è stato un atto di amore e coraggio che ha contribuito a donare la libertà per vent’anni a un popolo così martoriato. Speriamo che il suo impegno abbia lasciato una traccia nelle nuove generazioni». Conclude il primo cittadino: «Grazie all’impegno dei militari e dei volontari della Croce Rossa, Sanremo sta dando accoglienza a tanti rifugiati e tra loro molti minori. Al personale impegnato in questa operazione umanitaria vorrei dire grazie».

Il tenente generale Restaino: «L’Afghanistan è tornato, a dir poco tristemente, alla ribalta in questi giorni. Come dare un senso alla morte di Tiziano? Per chi ha fede, la sua scomparsa è la tessera di un mosaico di cui non si comprende il significato, ma che nella mente di Dio ha un ruolo ben preciso. Per tutti, cadere nell’adempimento del proprio dovere significa avere il più alto senso dei valori umani, un amore profondo per gli altri, la propria famiglia, gli amici, la patria, tanto da sacrificare la propria vita per il bene comune. Questa targa ricorderà la figura di Tiziano a tutti i cittadini di Sanremo ma anche a tutti coloro che usufruiranno di questa struttura, ricordando che i nostri giovani hanno ben chiaro cosa fare. Hanno coraggio, speranza per un mondo migliore, hanno la forza di affrontare anche la morte. Tutti valori a cui possiamo dare anche un altro nome: Tiziano Chierotti, un eroe dei nostri tempi».