Ultimi eventi estivi a Dolceacqua

Dolceacqua. Ultimi eventi estivi nel paese di Dolceacqua, organizzati dal Comune e dal Centro Culturale.

Martedì 17 agosto in piazza Mauro alle 21:30 andrà in scena “La notte della chitarra rock” con Simone Gianlorenzi Trio, musica rock strumentale, brani tratti dal suo ultimo album “About Her”, ma anche cover di artisti internazionali come i Queen, Pink Floyd e Depeche Mode. Non mancherà un omaggio ai grandi Ennio Morricone e Franco Battiato con i loro brani rivisitati in chiave rock strumentale.

Giovedì 19 agosto, sempre in piazza Mauro alle 21:30, serata in compagnia del comico genovese Andrea Di Marco con “Stonato!”. Lo spettacolo che fa di quell’aggettivo un complimento. I clichet sociali, gli stereotipi, i luoghi comuni sono una sorta di spartito sempre intonato su una sola musica, la solita, trita e ritrita. Stonare rispetto a quello spartito ha una funzione liberatoria e catartica.

Domenica 22 agosto alle 21:15 nei giardini della sala polivalente, serata di premiazione del concorso letterario di poesie dialettali Giannino Orengo giunto alla sua 16esima edizione.

Si ricordano inoltre le mostre aperte fino al 5 settembre:

al Castello dei Doria “Memoria Eterodossa” personale di Giuseppe Fabris

in Pinacoteca Morscio “Di Segni D’interiotà” esposizione collettiva a cura di Francesca Clementi,

artiste in mostra: Giulia Foschini, Camilla Montemaggi, Beatrice Orengo ed Elisa Testa.

Per saperne di più riguardo agli eventi visitare il sito wwww.visitdolceacqua.it e www.culturadolceacqua.it e le pagine social fb e Instagram @visit_dolceacqua, @culturadolceacqua.