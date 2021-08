Ultimi appuntamenti estivi al Mar di Ventimiglia

Ventimiglia. Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia chiude la tanto apprezzata stagione estiva con gli ultimi due appuntamenti serali in programma per il prossimo venerdì 27 agosto alle 21 e per domenica 29 agosto alle 21.30.

Nella serata di venerdì dedicata al complesso mondo de L’argilla i bambini con i propri genitori, dopo aver assistito a una introduzione, diventeranno protagonisti lavorando questo duttile materiale guidati e aiutati nella realizzazione di piccoli vasi o statuette o quant’altro li avrà ispirati la visita alle sale della sezione archeologica del Museo. Domenica sera i visitatori saranno coinvolti in un “viaggio” nelle sale al piano -1 della fortezza per scoprirne i segreti costruttivi, le caratteristiche difensive e le trasformazioni apportate nel corso di due secoli, condito il tutto dal racconto di alcuni curiosi e particolari aneddoti legati alla piazzaforte ventimigliese.

Ingresso con certificazione verde covid-19 (green pass).