Ventimiglia. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia nella tarda serata di ieri hanno soccorso un turista 50enne che a causa di una manovra errata era finito fuori strada con la propria vettura in località monte Carbone, tra Ventimiglia e Camporosso.

L’uomo ha chiesto aiuto, allertando il 112 e fornendo le coordinate del luogo in cui si trovava. Ma essendo una strada sterrata, il turista non è riuscito dare indicazioni precise per il soccorso: la sala operativa di Imperia ha quindi confrontato le coordinate date con quelle richieste tramite l’applicativo GeolocVVF e ha raggiunto il richiedente. Dopo aver riportato la vettura in strada, i vigili del fuoco hanno poi scortato il 50enne fino all’abitato di Ventimiglia.