Ventimiglia. L’Archery Club Ventimiglia ha partecipato alla gara organizzata dagli Arcieri San Bartolomeo al mare, sui 60-70 round e 50 compound: il “Trofeo San Lorenzo”. Era presente con 6 arcieri.

Ecco i risultati:

Arco Olimpico Master Femminile:

1° Antonella Merigone

Arco Olimpico Juniores Maschile:

1° Leonardo Taibi

Arco Olimpico Giovanissimi Maschile:

1° Leonardo Pavone

2° Federico Corradi

Arco Compound Master Maschile:

1° Massimo Casanova Fuga

Arco Nudo Master Maschile

Foto 2 di 2



Roberto Sporeni ha dovuto ritirarsi per un incidente tecnico. Gli arcieri sono stati accompagnati dagli istruttori Laura Lorenzi ed Ido Ferraldeschi. Era presente il consigliere federale Enrico Rebagliati.

«L’Italia chiude i Giochi Olimpici di Tokyo per la prima volta con due medaglie. Bronzo per Lucilla Boari e argento per Mauro Nespoli. E’ difficile spiegare cosa spinge una persona a mirare un bersaglio e ripetere continuamente la stessa azione. Può apparire monotono, ma vi assicuro che non è così. Ogni freccia scoccata è diversa dalle precedenti, anche se ogni volta si cerca di memorizzare l’azione e le sensazioni provate per poi riuscire a riprodurle esattamente. Per questo, quando si è sulla linea di tiro, non si deve e non si può pensare a nulla. Con la gara di oggi ci avviciniamo alla fine delle gare all’aperto “Outdoor”. L’ultima gara si svolgerà domenica 29 agosto a Stella San Giovanni “Savona”. Ed a settembre riprenderanno le gare al chiuso “Indoor”» – dice l‘Archery Club Ventimiglia.