Chiusavecchia. E’ Mauro Bariani, ingegnere 44enne, la vittima del tragico schianto in moto sulla Statale 28 di oggi pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, a bordo di una Husqvarna 900, in una curva di via Nazionale si è schiantato contro un camion cisterna che trasportava olio, morendo sul colpo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri. I militari dell’Arma si occupano di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Foto 2 di 2



Barziani, molto conosciuto in zona, era originario del vicino comune di Chiusanico e lavorava allo stabilimento della Munters di Chiusavecchia.

Nel suo comune di residenza si era candidato, nel 2018, alle elezioni per eleggere il sindaco, nella lista di Giovanni Agnese. Lascia moglie e due figli.