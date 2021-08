Tour de Pologne, il bordigotto Oliviero Troia giunge a Przemyśl

Bordighera. Il bordigotto Oliviero Troia ha terminato anche la seconda tappa del Tour de Pologne, in programma dal 9 al 15 agosto.

Il ciclista di Bordighera, dopo aver affrontato la prima tappa da Lublin a Chełm, ieri è partito da Zamość ed è giunto a Przemyśl dopo aver corso 200.8 chilometri.

Oggi Olly, che corre per l’Uae Team Emirates, tornerà in sella alla sua bici per affrontare la terza tappa della gara polacca, appuntamento del calendario World Tour, da Sanok a Rzeszów di 226 chilometri. Il percorso passa attraverso Ustrzyki Dolne, Hotel Arłamów e Łańcut.

(Foto da Facebook di Uae Team Emirates)