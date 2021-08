Toti, «Terapie intensive al 5% grazie ai vaccini»

Genova. «I dati di oggi dicono che il tasso di occupazione dei posti letto di terapia intensiva è al 5%, mentre in area medica è al 4%, pienamente al di sotto delle soglie per il mantenimento della zona bianca, rispettivamente al 10 e al 15%. Tutto questo grazie ai vaccini e ai liguri che con buon senso hanno deciso di vaccinarsi: solo in questo modo potremo sconfiggere il virus e tornare alla normalità. È necessario proseguire su questa strada per mettere in sicurezza se stessi, i propri cari ed evitare nuove chiusure e restrizioni». Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini in Liguria.

Gli indicatori di trasmissione mostrano segnali di rallentamento dell’ascesa della curva epidemica, con l’incidenza che questa settimana si attesta a quota 71 casi ogni 100.000 abitanti. «Questa sera – prosegue Toti – sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione in diversi hub della Liguria grazie a una nuova open night, con oltre 3mila dosi di vaccino a disposizione».

Le open night di oggi, venerdì 27 agosto sono in programma:

• Asl1 – Palasalute di Imperia (dalle 19 alle 22)

• Asl2 – hub Cairo Montenotte e Alassio (dalle 20 alle 23)

• Asl3

hub San Benigno (dalle 20 alle 24)

Teatro della Gioventù (dalle 19 alle 23)

Sala Chiamata del Porto (dalle 19 alle 22)

• Asl4 – hub San Francesco di Chiavari (dalle 19 alle 22)

• Asl5 – hub ospedale San Bartolomeo di Sarzana (dalle 19 alle 22)

Inoltre domani, sabato 28 agosto, in occasione dell’Expo della Valle Arroscia, è stato organizzato in collaborazione con Asl1 e Comune di Pieve di Teco un open day vaccinale, dalle 9 alle 13 nella sala consiliare del Comune. Per quanto riguarda invece la copertura, il 95,44% degli over 80 ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Per quanto riguarda la fascia 70-79 anni la percentuale è dell’82,60%, mentre per la fascia 12-19 la percentuale è del 55,45%.