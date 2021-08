L’affascinante borgo di Pieve di Teco torna ad ospitare – dopo la pausa dell’anno scorso dovuta all’emergenza Covid – l’Expo della Valle Arroscia, un classico della stagione estiva per assaporare i prodotti tipici, le eccellenze del territorio, in programma a partire da questo venerdì fino a domenica. Una vetrina, dunque, per i produttori della vallata, una grande festa che unisce dodici Comuni, decine di espositori, aziende agricole e artigiani. Ci saranno stand delle aziende locali con una selezione di prodotti tipici: l’olio extravergine, i vini, il miele, i formaggi d’alpeggio, l’aglio e i fagioli, le conserve, i dolci e il pane fragrante, menù dedicati nei ristoranti e negli agriturismi. Spazio anche alle botteghe con i prodotti dell’artigianato, alla musica e all’animazione.

L’edizione 2021 è stata presentata questa mattina presso la sede della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria dal presidente provinciale Enrico Lupi, dal sindaco di Pieve di Teco Alessandro Alessandri e dal presidente di Confcommercio Imperia Marco Gorlero. Una novità dell’edizione 2021 riguarda la rassegna vinicola intitolata al compianto senatore Boscetto.

Fanno parte del circuito i Comuni di Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cesio, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico e naturalmente Pieve di Teco, il borgo che costituisce il cuore della valle: la porta dell’Arroscia. Nei tre giorni di Expo, corsi di assaggio, visite in aziende. Torna “La piazza del gusto”, a cura di Confcommercio, che coinvolge ristoranti e locali della vallata. Nel ricco programma anche l’apertura straordinaria di tutti i siti museali. Per accedere all’evento è richiesto il green pass. Presso la Farmacia Ceppi di corso Ponzoni 70, è possibile effettuare il tampone rapido al costo di 15 euro. Orari (tutti i giorni) dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. tel. 0183-36209.

Nella giornata di sabato 28 agosto l’Asl ha organizzato un open day presso la sala consiliare del comune di Pieve di Teco. Ci sarà la possibilità di vaccinarsi dalle ore 9 alle 13. L’Expo è organizzato dall’Azienda Speciale Riviere di Liguria della Camera di Commercio, Comune di Pieve di Teco, Unione dei comuni della Valle Arroscia, Regione Liguria, con il supporto di Provincia di Imperia e ANCI Liguria.

«Le premesse a questo evento sono molto positive, spiega il presidente Lupi. C’è tanta voglia di ricominciare anche in alta Valle Arroscia da parte di aziende e cittadini. Il periodo vede un momento particolarmente felice per il turismo che potrà incidere sulle presenze all’Expo. Come Camera di Commercio siamo coorganizzatori di questo evento nel quale crediamo fermamente». Aggiunte il sindaco di Pieve Alessandri: «L’Expo segna il ritorno alla vita nella valle in sicurezza. Il Covid è una realtà con cui abbiamo cercato di convivere e che vogliamo presto superare: non ci si può più permettere un altro anno come quello passato».

Nell’ambito dell’Expo Valle Arroscia ci sarà una giornata dedicata alle più suggestive esperienze del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Outdoor, Natura e Cultura: sabato 28 agosto sono in programma su maxi schermo, installato sotto il portico del Palazzo comunale di Pieve di Teco oppure online con le dirette e i collegamenti Facebook alla pagina Parco delle Alpi Liguri, le presentazioni del territorio dei sette Comuni dell’Ente Parco.

Scarica qui il programma completo