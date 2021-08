Taggia. Dopo le prime tre tappe svoltesi ai Bagni Germana, alla Spiaggia Idelmery ed ai Bagni Piccolo Jolly è toccato al Vittoria Beach assolvere alla conclusione delle sfide degli appassionati della piccola racchetta. Con il “Patrocinio Unicef Provincia Imperia” si è consumata la competizione finale organizzata dalla “Ping Pong Regina Academy” che ringrazia tutto lo staff del “Vittoria Beach” per la bella accoglienza destinata alla manifestazione.

Con caloroso entusiasmo e divertimento alla quarta trappa hanno partecipato giocatori dai 7 ai 53 anni, turisti provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Liguria e cittadini rivieraschi appassionati della “Disciplina Olimpica dal 1988” ma non tesserati alla Federtennistavolo. A seguito di tre pomeriggi di gare per complessive 15 ore di sfide, alla presenza della professoressa Colomba Tirari (past-president Unicef Provincia di Imperia) si e proseguito alla premiazione della seguente classifica finale del torneo:

Scroscianti applausi da stadio hanno sostenuto e festeggiato i finalisti con 1°) Giovanni Pesato di Alba 10 anni – 2°) Paolo Santambrogio di Desio 52 anni – 3°) Edoardo Biava di Torino 9 anni – 4°) Giulio Bellani di Stresa 10 anni – 5°/8°) Edoardo Giachino di Cuneo, Claudio Bellani di Stresa, Davide Faraldidi Milano e Dominique Delecourt di Taggia – 9°/16°) Alessio Polosa di Dronero, Lodovico Pollio di Genova, Federico e Gabriele Nuzzolese di Monza, Maurizio Pesato di Alba, Nicolò Cogno di Narzole, Alessandro Scajola di Sanremo ed Ethan Diaco di Arma di Taggia.

Lo staff “pongistico reginotto” composto dai signori Raffaele Regina, Rinaldo Camillo, Diego Verda, Agostino Bolognese e Salvatore Lombardo ha formalizzato e relazionato la totalità delle manifestazioni per la durata 1 mese (due settimane in luglio e due settimane di agosto) in 12 pomeriggi per complessive n° 60 ore di appassionanti gare e con la partecipazione di ben 90 amatori del ping pong dai 7 ai 74 anni.

La scuola pongistica rivierasca del “Tennistavolo Regina Sanremo – Taggia – Imperia” organizzatrice delle manifestazioni, inaspettatamente ha ricevuto un cordiale omaggio di visibilità presso la popolarissima kermesse “Turista Protagonista” del patron Gianni Rossi svoltasi alcune serate fa in piazza Eroi Taggesi.

Per avere informazioni sulla stagione 2021-22 del ping pong contattare Raffaele Regina del “Tennistavolo Regina Sanremo – Taggia – Imperia” al cellulare 329.850.6016.