Tennis, l’armese Fabio Fognini all’Us Open

Taggia. Fabio Fognini parteciperà all’Us Open, quarto e ultimo dei tornei di tennis del Grande Slam, in programma a New York dal 30 agosto al 12 settembre.

Dopo aver partecipato al Western & Southern Open Cincinnati, una nuova avventura negli Stati Uniti d’America attende il tennista di Arma di Taggia, n. 32 del ranking Atp.

Il primo avversario dell’armese sarà, secondo il sorteggio, Vasek Pospisil, contro il quale non ha mai vinto.