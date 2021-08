Tennis, Jannik Sinner vince il Washington Open

Bordighera. Jannik Sinner si aggiudica il Washington Open.

Dopo aver sconfitto Emil Ruusuvuori e Sebastian Korda, il tennista che si allena a Bordighera venerdì ha battuto ai quarti di finale del singolare maschile del torneo andato in scena a Washington, negli Stati Uniti d’America, Steve Johnson in due set, per 6-4 6-2. Sabato, invece, in semifinale ha superato Jenson Brooksby in due set, per 7(7)-6(2) 6-1, mentre domenica alla finale è riuscito a mettere ko Mackenzie McDonald in tre set, per 7-5 4-6 7-5, dopo quasi tre ore di gioco.

Sinner vince così il Citi Open, torneo Atp 500 con montepremi da 1.895.290 dollari. «Washington, grazie per una settimana incredibile. Molto speciale giocata di fronte a un pubblico pieno e ancor di più per ottenere la vittoria. Grazie al mio team, questo non sarebbe possibile senza di te. Ora a Toronto». Con queste parole il giovane tennista commenta il successo sui social. Un grande risultato per Jannik che conquista il suo primo Atp 500, il terzo titolo in carriera e sale al n. 15 del ranking, diventando anche il primo italiano a trionfare a Washington e il più giovane vincitore di un '500'.