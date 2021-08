Tennis, Fognini e Sinner sconfitti a Cincinnati

Imperia. Brutta giornata per Fognini e Sinner all’Atp Masters 1000 di Cincinnati, in programma fino al 22 agosto.

L’armese Fabio Fognini, dopo aver battuto Nikoloz Basilašvili, ieri ha perso contro Guido Pella ai sedicesimi di finale del singolare maschile del Western & Southern Open Cincinnati, in due set per 1-6 5-7.

Jannik Sinner, che si allena a Bordighera, dopo aver sconfitto Federico Delbonis, ieri ai sedicesimi di finale del singolare maschile del torneo in scena in Ohio negli Stati Uniti d’America alla fine è stato sconfitto in rimonta da John Isner in tre set, per 7-5 6(4)-7(7) 4-6.

I due tennisti vengono così eliminati al secondo turno del Cincinnati Masters.