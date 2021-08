Tennis, Cincinnati Masters: Sinner e Hurkacz vincono il doppio

Bordighera. Jannik Sinner, insieme a Hubert Hurkacz, vince il doppio maschile dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati, in programma fino al 22 agosto.

Il tennista che si allena a Bordighera ha battuto ai sedicesimi di finale del doppio maschile del torneo in scena in Ohio negli Stati Uniti d’America la coppia formata da Daniel Evans e Neal Skupski in tre set per 6-3 3-6 10-3.

Sinner vola così agli ottavi di finale del doppio dove dovrà affrontare insieme a Hurkacz il duo formato da Nikola Mektić e Mate Pavić.