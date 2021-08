Tennis, a Cincinnati Sinner perde il doppio

Bordighera. Jannik Sinner, insieme a Hubert Hurkacz, perde il doppio maschile dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati.

Il tennista che si allena a Bordighera, dopo aver battuto Daniel Evans e Neal Skupski e Nikola Mektić e Mate Pavić, il 20 agosto ai quarti di finale del doppio maschile del torneo andato in scena in Ohio negli Stati Uniti d’America alla fine ha ceduto alla coppia formata da Austin Krajicek e Steve Johnson in due set per 3-6 1-6.

Finisce così l’avventura di Sinner al Masters 1000 di Cincinnati. Il prossimo impegno per il giovane tennista sarà l’Us Open.