Tempo vestizione-svestizione: trovato accordo tra Asl1 Imperiese, Rsu e Oo.Ss

Imperia. Sottoscritto un importante accordo, oggi pomeriggio in sede di trattativa, tra la direzione Asl1 Imperiese, la Rsu e le OO.SS sulla regolamentazione del “tempo vestizione/svestizione e passaggio di consegne” in recepimento dell’art. 27 commi 11 e 12 del CCNL Sanità Comparto.

«Con un importante lavoro da parte di tutti, si è trovato l’accordo che riconoscerà a tutto il personale avente diritto dal 22/05/2018 al 31/08/2021 un monte ore pari a 13 minuti per ogni turno prestato nei Reparti/Servizi H24 ove vengono effettuati passaggi di consegne e 9 minuti Reparti/Servizi H24 o H 12 ove non si effettuano e porterà, dal 01/09/2021 alla data di operatività a regime, un riconoscimento orario rispettivamente di 15 o 10 minuti per ogni turno lavorativo. La somma di questo monte ore potrà essere recuperato, dai dipendenti, mediante giornate di riposo. La UIL FPL Ponente Ligure Imperia – Savona si felicita per la firma di questo importante accordo, che era atteso da molto tempo, da tantissimi lavoratori. C’è ancora molto lavoro da fare, su tante altre questioni, che purtroppo questa pandemia ha sospeso per lungo tempo, ma siamo fermamente convinti, vi sia una forte volontà, sia da parte dell’Amministrazione che delle organizzazioni sindacali di lavorare per i diritti di tutto il personale della sanità (nessuno escluso) al quale, non possiamo che dire, grazie» – fa sapere Uil Fpl Ponente Ligure.