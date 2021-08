Tc Ventimiglia, la coppia Viale-Zucchi vince il torneo di doppio giallo “sociale”

Ventimiglia. La coppia formata da Giacomo Viale e Davide Zucchi ha vinto il torneo di doppio sociale con accoppiamento a sorteggio disputato sui campi centrali del Tennis Club Ventimiglia dal 26 al 31 luglio con la

partecipazione di 24 “racchette”.

Degni finalisti Bruno Lavazza e Gianni Belvedere, sono in piedi nella foto di Eduardo Raneri, che hanno ceduto

con il punteggio 7-5 6-1. Nella finale per il 3° e 4° posto hanno prevalso Antonio Ramponi e Gianluca Carpanelli su Federica Farabella e Franco Ventrella per 6-3 6-3.

Alla cerimonia di premiazione ha preso parte il presidente Francesco Marcianò, il vice Elio Gastaldo, dirigenti e soci del circolo, che si sono dati appuntamento per i prossimi rendez-vous sportivi. Per contatti con la segreteria al circolo telefonare allo 0184 355224.