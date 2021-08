Taggia piange un custode delle sue tradizioni, è morto Cristoforo “Cristò” Fornara

Taggia. Lutto nella comunità tabiese per la scomparsa di Cristoforo Fornara. Conosciuto da tutti come “Cristò”, aveva 81 anni ed è sempre vissuto in via San Dalmazzo, il cuore del centro storico di Taggia. E’ stato a lungo operaio comunale, membro attivo del Gruppo delle Infioratrici, sempre pronto ad aiutare nell’allestimento dei carri fioriti e molto legato alla tradizionale Festa della Maddalena, quando, a luglio, parte il pellegrinaggio a cavallo verso l’eremo di di Santa Maria Maddalena del Bosco. Le celebrazioni non vengono svolte da due anni a causa del covid.

Cristò, nel gennaio 2019, era rimasto vedovo della moglie Adelaide, anche lei tra le protagoniste della scena culturale tabiese. Tra i molti che lo ricordano sui social, c’è il sindaco Mario Conio «Questo era Cristò – scrive il primo cittadino – schivo, sempre un passo indietro ma al contempo sempre presente nelle nostre tradizioni e in ogni attività che portasse lustro alla nostra comunità. Quante risate insieme , ma anche quanta attenzione e amore per la sua città.

Caro Cristò mi mancheranno i tuoi suggerimenti e le tue critiche, mancherai a tutti noi».

Anche l’assessore Espedito Longobardi non dimentica quel personaggio un po’ burbero, che non esitava a redarguire anche gli amministratori comunali, ma che tuttavia rappresentava «Una parte integrante della tradizione della Maddalena ma soprattutto un cultore della sua Taggia, ma anche un amico sempre pronto ad aprire la sua cantina per un bicchiere da “poveri” come diceva lui. Mancherai a tutti».

Fornara lascia le figlie Claudia e Barbara, le sorelle Maddalena, Lina e Ornella ed un’infinita schiera di nipoti. I funerali verranno celebrati sabato 14 agosto alle 15.30, presso la basilica santuario della Madonna Miracolosa.