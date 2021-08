Taggia. Si è concluso il Torneo Open femminile di tennis che si è svolto dal 23 luglio al 1 agosto sui campi del Circolo Tennis di Taggia. A farla da padrone sono state due atlete piemontesi dello stesso Circolo (Circolo Tennis di Beinasco).

Il “7° Trofeo Cactusmania” di singolo è stato vinto da Maria Canavese che ha battuto in una finale durata tre ore la coetanea Anna Turco in 6/7 (3) – 7/6 (3) – 6/4. Il “1° Trofeo BB Dolciaria” di doppio è stato vinto dalla coppia Maria Canavese-Anna Turco che si sono aggiudicate la finale contro Francesca Falleni-Giulia De Simone in due set 7/5 – 6/3. I tabelloni intermedi sono stati vinti da Linda Lanteri, quello di quarta categoria, contro Monica Spatari per 6/0 – 6/3. Quello di terza categoria è stato assegnato ad Alice Marietti poiché la sua avversaria Vittoria Pastorino per problemi fisici si è ritirata.

Le atlete della Taggese Tennis, Martina Reggi nel singolo e Sofia Coati con Fabrizia Salerno nel doppio si sono fermate nelle semifinali. La Martina Reggi è stata sconfitta dalla Maria Canavese (1/6 – 4/6) mentre la coppia Coati-Salerno sono state fermate dalla coppia Canavese-Turco in due set (2/6 – 1/6).

Alla premiazione erano presenti il sindaco di Taggia Mario Conio, il consigliere delegato allo Sport Raffaello Bastiani, l’assessore all’Ambiente Lucio Cava, la consigliera regionale Chiara Cerri, il delegato Coni Flavio Fontana, la titolare della Cactusmania Annarita Manera e il titolare della BB Dolciaria Roberto Fiumara.

Per un problema tecnico dell’ultimo minuto non si è potuto trasmettere in streaming sulla pagina Facebook della Taggese Tennis la finale che lo scorso anno aveva ottenuto un buon risultato.