Super lavoro dei vigili del fuoco, nel tardo pomeriggio serie di interventi a Ponente

Sanremo. Serie di interventi, tutti concentrati nel tardo pomeriggio, per i vigili del fuoco dei vari distaccamenti della provincia di Imperia. Dopo il recupero del cadavere di un giovane del Bangladesh morto folgorato sul tetto di un convoglio francese diretto a Mentone, i vigili del fuoco non si sono più fermati e vista la gran mole di lavoro dalla centrale operativa hanno dovuto richiamare gli uomini a casa.

Partendo da Ponente, i vigili del fuoco sono accorsi in località Mortola superiore per soccorrere un migrante che si è perso in un sentiero. Ad allertare i soccorsi è stato un passante che ha sentito le grida dell’uomo che chiedeva aiuto. I pompieri lo hanno raggiunto e riportato sulla strada.

Sempre a Ventimiglia i vigili del fuoco sono intervenuti per un ascensore bloccato. Nello stesso frangente, alcune squadre di Vvf si sono recate in val Nervia per recuperare un uomo che si è perso camminando su un sentiero verso Gouta. L’escursionista è riuscito a comunicare le proprie coordinate e ora i vigili del fuoco stanno tentando di raggiungerlo.

Intervento anche a Sanremo per soccorrere una persona che sembrava essere in difficoltà all’interno della propria abitazione. Fortunatamente, almeno in questo caso, sembrerebbe trattarsi di un falso allarme.