Stasera l’ultimo appuntamento con il Festival Alta Val Nervia

Pigna. Stasera doppio appuntamento musicale. Il Festival Alta Val Nervia si conclude in bellezza dopo quattro giorni di musica classica a Castelvittorio

L’edizione 2021 è stata sicuramente un successo: con un numero particolarmente elevato di turisti in Val Nervia quest’anno, gli appuntamenti musicali organizzati dall’Associazione Amici dell’Alta Val Nervia hanno riscontrato un grande consenso a Castelvittorio, che ha vissuto – come ogni estate – la frenesia colorata di turisti venuti da ogni dove per assistere a concerti di musica classica di livello internazionale.

La novità di quest’anno, è che la serata conclusiva del Festival Alta Val Nervia si terrà a Pigna, che questa sera ospiterà due concerti per un rendez-vous con la grande musica classica da non perdere, nella splendida Piazza Castello: alle 19, « Winds and Keys », con Mathias Heise all’armonica, Johan Bridger al vibrafono, e Bjarke Mogensen alla fisarmonica; alle 21.30, « French and German Connections », con Gabriella Pace (soprano), Valentina Rebaudo (clarinetto), Kim Bak Dinitzen (violoncello) e Elisabeth Westenholz (pianoforte). In programma, il Trio op.11 di Beethoven, Il Pastore sulla Rupe di Schubert, le Fantasiestücke di Schumann, Les Chemins de l’Amour di Poulenc, e altro… insomma, un grande festival di musica classica in due splendidi paesini dell’entroterra ligure, da scoprire e apprezzare grazie alla cultura.