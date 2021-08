Sono 114 i sanitari liguri che hanno rifiutato il vaccino, nessuno in Asl1 Imperiese

Genova. Sono 114 i sanitari in Liguria che ad oggi non hanno accettato di sottoporsi alla vaccinazione e che, dopo l’entrata in vigore del Dl 44, sono stati sospesi senza stipendio o spostati a servizi non a contatto con i malati.

«Mi auguro che i pochi che fino ad oggi non hanno accettato di vaccinarsi agiscano con responsabilità – ha spiegato il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti -. La percentuale dei sanitari no vax, sui circa 25.000 che operano in tutta la Liguria, è irrisoria e questo fa capire che siamo andati nella giusta direzione ma chi lavora nell’ambito della Sanità non può diffidare della scienza, mettendo a rischio gli stessi pazienti».

I sanitari che hanno rifiutato la vaccinazione sono 49 all’ospedale San Martino di Genova, 9 all’Istituto pediatrico Gaslini, 3 all’Evangelico, 0 al Galliera, 0 in Asl1, 17 in Asl2, 22 in Asl3, 14 nella Asl4 e 0 in Asl5.

E, dopo il successo dell’Open Night di ieri con oltre 1400 vaccini somministrati, domani si replicherà in tutte le Asl della Liguria, con la possibilità di effettuare senza prenotazione la prima dose o di anticipare la seconda (compresi i ragazzi nella fascia 12/18 anni): “Ora dovranno mettersi in sicurezza soprattutto i liguri tra i 50 e i 59 anni – ha aggiunto il presidente Toti -. In questa fascia hanno aderito alla campagna in 194.530, il 76,85% del totale. Una percentuale che si dovrà inevitabilmente alzare per far sì che queste persone possano mettere in sicurezza se stesse e gli altri prima dell’autunno».

Intanto sono 212 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.147 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.355 tamponi antigenici rapidi.

Open night 20 agosto

Asl1 – Palafiori Sanremo (orario dalle 19 ale 22)