Sanremo. E’ sold out il nuovo appuntamento de Il Tenco Ascolta, il format ideato dal Club Tenco che si sviluppa in una serie di live in giro per l’Italia, durante i quali il club invita ad esibirsi dal vivo i cantautori ritenuti più interessanti tra gli artisti emergenti o già presenti da tempo sulla scena italiana, offrendo uno spazio in più per consolidare il loro cammino e mostrare le loro qualità artistiche. Venerdì 27 agosto, alle 21.30, Il Tenco Ascolta arriverà a Piombino (LI), al Porticciolo di Marina. Ad esibirsi sul palco saranno i cantautori: Lucio Corsi, Claudia Megrè e Marco Corrao.

Due gli ospiti speciali di questa serata: Francesco De Gregori e Alberto Fortis. I due cantautori, tra i più apprezzati del panorama italiano, saranno sul palco del Tenco Ascolta con un set voce e pianoforte, di mezz’ora ciascuno, in cui faranno ascoltare i loro classici più amati.

Francesco De Gregori sarà accompagnato dal pianista Carlo Gaudiello. Si ricorda che tra i numerosi premi ricevuti nella sua lunga e prestigiosa carriera, De Gregori ha al suo attivo anche 6 Targhe Tenco: quattro sono le targhe vinte per il Miglior album (nel 1988 per Terra di nessuno, nel 1989 per Mira Mare 19.4.89, nel 2001 per Amore nel pomeriggio e nel 2005 per Pezzi), una targa come Miglior Canzone nel 1998 per La valigia dell’attore e una targa Miglior interprete nel 2003 per l’album, insieme a Giovanna Marini, Il fischio del vapore. Inoltre è stato interprete della canzone Il bandito e il campione che è valsa nel 1993 la Targa Tenco Miglior Canzone a Luigi Grechi, autore della canzone.

Il Tenco Ascolta (ITA) è un’occasione per incontrare la musica di qualità di oggi e di domani, come avviene da sempre nelle iniziative del Club Tenco. Non è un contest, e quindi non ci sono vincitori. In qualche caso però alcuni degli artisti che partecipano a “Il Tenco ascolta” sono invitati al Premio Tenco (la rassegna della canzone d’autore di Sanremo) o in altre iniziative del club. Il format è nato nel 2008 con due serate a Provvidenti, in provincia di Campobasso, e si è poi via via esteso in tutta Italia.

Il Tenco Ascolta a Piombino è organizzato dal Club Tenco in collaborazione con il Comune di Piombino, la Pro Loco e Pomodori Music.

In ottemperanza alle nuove disposizioni governative (DL n° 105 del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di:

– Certificazione verde Covid-19;

– oppure attestato di vaccinazione di almeno una dose somministrata da almeno due settimane;

– oppure risultato negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti

– oppure certificato di avvenuta guarigione da Covid-19 non anteriore a 6 mesi.

Il personale preposto, oltre alle certificazioni digitali o cartacee, chiederà anche l’esibizione di un documento di identità. La certificazione non è richiesta per i bambini sotto i 12 anni e per i soggetti esentati con idonea certificazione medica.

Lucio Corsi, classe 1993, è originario di Vetulonia (GR) ed è una delle più interessanti personalità musicali della sua generazione. Mescola il cantautorato, al folk pop ed al glam rock in un sound figlio di interessi ed influenze musicali estremamente diverse tra loro. Lucio si appassiona alla musica sin da bambino, guardando The Blues Brothers, e già dal 2011 compone i suoi primi brani e si esibisce nei locali e nelle piazze della sua città. All’inizio è influenzato soprattutto dai Genesis e da Peter Gabriel che lo portano a concepire brani sperimentali e di rock progressivo, ma subito dopo si avvicina anche al cantautorato italiano e ad artisti quali Flavio Giurato e Ivan Graziani che ispirano gran parte della sua produzione. Nel 2014 pubblica il suo primo EP Vetulonia Dakar, che gli permette nello stesso anno di partecipare al Miami Festival con il brano “Le Api” e di aprire il concerto degli Stadio nella serata finale di Festabiente. Il suo secondo Ep è Altalena Boy (2015), che successivamente viene accorpato a Vetulonia Dakarnel primo effettivo album in studio di Corsi: Altalena Boy/Vetulonia Dakar(2015), molto apprezzato per il suo stile glam e i testi a tratti surreali. Nel 2017 pubblica il secondo album Bestiario Musicale che si presenta come un concept album a tema favolistico: ognuno degli otto brani è dedicato ad un animale della Maremma. Nel corso dello stesso anno apre i concerti di Brunori Sas e dei Baustelle, coltivando l’amicizia con Francesco Bianconi insieme al quale viene scelto come testimonial per la campagna di Gucci “Cruise 2018” dal direttore artistico Alessandro Michele. Nel 2020 Lucio Corsi pubblica il suo ultimo album Cosa faremo da grandi?, prodotto da Francesco Bianconi e Antonio Cupertino per la Sugar Music, viene accompagnato dalle opere visionarie del regista Tommaso Ottomano e riceve grandi apprezzamenti sia dagli addetti ai lavori che dal grande pubblico. OndaRock lo definisce «Un compendio di sonorità orchestrali e riff degni del Bowie più glam (“Freccia bianca” su tutte) che si snodano soavemente tra una strofa e l’altra, tra un abbraccio e il ricordo di un sogno mai realizzato».

Claudia Megrè, nel 2019, partecipa e vince il festival “Discanto”. Nello stesso anno partecipa al Mia Martini Festival della canzone d’autore e riceve il premio “Sinfonie D’autore” come migliore cantautrice. Nel 2018 Claudia viene proclamata una delle tre vincitrici del Fiat Music da Red Ronnie, nella cornice del Teatro Ariston di Sanremo. Sempre nel 2018 esce il nuovo singolo Cercasi Felicità. Nel 2017 partecipa per il secondo anno consecutivo al Capodanno 2017 su Rai 1 “L’Anno che verrà” e a Live @ Pizza Village a Napoli. Nel giugno del 2017 la cantautrice prende parte anche al Mates Festival, una manifestazione musicale con più di 15.000 spettatori, con un’esibizione live in cui ha portato una grande carica di energia. A maggio era stata ospite all’Unina Party Summer all’Arenile di Bagnoli (Napoli). Sempre nel 2017 è ospite al concerto di Piazza Dante e quello della Rotonda Diaz (Napoli). Il suo brano Doryan Gray viene scelto come soundtrack dello spot TV del marchio Fabiana Ferri – collezione 2017. Qualche mese prima è stata ospite su Rai 1 al “Concerto dell’ Epifania”. Nel 2016 viene pubblicato l’album Gioco ad Estrazione da cui estrae il singolo omonimo: una ballad d’autore in cui sono confermate maturità artistica e di scrittura. La regia di questo video è firmata, come quella dei singoli precedenti, dal regista Emanuel Lo per i Visionari Lab. Nello stesso anno viene insignita del prestigioso Premio Penisola Sorrentina come figura femminile dell’anno per le sue canzoni nella categoria speciale DigitializziAMO la musica.

Marco Corrao, cantautore, produttore artistico e compositore siciliano. Ha all’attivo 5 Album 2 dei quali pubblicati nel 2020. Ha collaborato con Eugenio Finardi per il live di Anima Blues nel 2013, con Moni Ovadia, collabora attivamente con Riccardo Tesi e con vari artisti del mondo Blues, Jazz e Folk italiano e americano. Ha alle spalle alcuni tour internazionali, uno dei quali come opening act dei concerti della band americana Delta Moon in USA. Produttore artistico e compositore attivo di colonne sonore per Istituto Luce/Cinecittà/Titanus è stato ospite al Festival del Cinema di Roma 2018.

Nello stesso anno è al Torino Film Fest e al Creuza de Ma’ musica per il cinema di Cagliari per la colonna sonora del Docufilm Diario di Tonnara di Giovanni Zoppeddu. Il suo ultimo album si intitola Nebros: scritto tutto in siciliano, racconta delle tradizioni e dei paesaggi della sua terra, quale il parco naturale dei Nebrodi. Nel 2021 il suo brano Chianci e Ridi è stato scelto dal Telefono Rosa come colonna sonora della Clip contro il femminicidio “Mia”.