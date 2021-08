Seconda uscita stagionale, Sanremese – Sampdoria Primavera finisce 4 a 1

Sanremo. Nella seconda uscita stagionale la Sanremese sfida al Grande Torino di Cantalupa la Sampdoria Primavera allenata da Felice Tufano, ex difensore matuziano della metà degli anni Ottanta. Mister Andreoletti concede un turno di riposo in via precauzionale a Gatelli, Bregliano e Orefice; ancora ai box in recupero dopo le operazioni al ginocchio Vita e Lodovici. In campo dal primo minuto ci sono Ferretti in porta, Fabbri, Mikhaylovskiy, Gemignani e Nouri in difesa; a centrocampo Giacchino funge da play, ai suoi lati agiscono Gagliardi e Valagussa. In attacco spazio al tridente composto da Anastasia, Ferrari e Pellicanò.

Il primo pericolo per la porta doriana arriva al 10’: cross di Anastasia, tiro di Gagliardi, Tantalocchi sventa la minaccia. Al 20’ primo cambio per i matuziani, in maglia bianca: esce Giacchino, dentro Miccoli.

Passano pochi secondi e la Sanremese passa: cross al bacio di Pellicanò dalla sinistra, entra in acrobazia dalle retrovie Anastasia in area piccola, palla in gol! Sanremese – Sampdoria Primavera 1-0!

Due giri di lancette e arriva il raddoppio: cross di Anastasia da destra, Mikhaylovskiy sale in cielo più in alto di tutti e dalla sinistra trafigge di testa per la seconda volta il portiere Tantalocchi. Sanremese – Sampdoria Primavera 2-0!

I giovani blucerchiati non si scompongono e provano a reagire: al 24’, sugli sviluppi di un corner, Montevago colpisce il palo. Il numero nove doriano si ripete, con maggiore fortuna, al 29’ e, approfittando di un buco centrale, trafigge Ferretti con un tiro che si insacca velenoso alla sua destra. Sanremese – Sampdoria Primavera 2-1!

Al 31′ altra occasionissima per i blucerchiati: lancio di Paoletti dalla destra per Montevago che entra in area tutto solo, Ferretti esce, il lob della punta finisce alto sopra la traversa.

Al 35’ Ferrari impegna Tantalocchi con una girata ben parata dal portiere, poi un minuto dopo è Ferretti a sventare in angolo un bolide dalla distanza di Di Stefano. Lo stesso Di Stefano, imbeccato da Paoletti, non trova la porta al 38’ e mette sul fondo. L’ultima azione del primo tempo al 46’ è di marca matuziana: cross di Anastasia, tiro di Ferrari, para Tantalocchi.

Nel secondo tempo mister Andreoletti fa entrare diversi elementi dalla panchina: in difesa Aita si piazza a destra, Acquistapace a sinistra, Addiego gioca al fianco di Mikhaylovskiy in mezzo; a centrocampo agiscono Miccoli, La Rotonda e Maglione; in attacco Gagliardi fa la punta centrale con ai suoi lati Foti e Pippo Scalzi. Sì, avete letto bene. A sorpresa la Sanremese fa esordire l’ex attaccante della Lucchese che torna in maglia biancoazzurra a titolo definitivo dopo il ripescaggio in C del club toscano. L’ultimo colpo di un mercato sontuoso che regala al tecnico bergamasco un altro rinforzo di spessore. Roba da leccarsi i baffi.

La seconda frazione si apre con un gioiello di Giorgio Gagliardi che sigla il 3-1 al 50’: il centrocampista riceve palla dal limite, vede il secondo portiere doriano Gentile appena entrato fuori dai pali e lo trafigge con un tiro che si insacca sotto la traversa. Davvero un gran gol che strappa applausi a scena aperta al pubblico presente.

Al 58’ Scalzi si accende da par suo: riceve palla sulla destra, si accentra ma tira sul fondo. Al 67’ ancora Scalzi sugli scudi: dopo un lancio lungo di Acquistapace, l’esterno matuziano supera in dribbling un paio di avversari, entra in area ma sbatte sul muro doriano al momento del tiro.

Al 75’ la Sanremese cala il poker: La Rotonda viene strattonato in area, l’arbitro Cipriano di Torino indica il dischetto. Dagli undici metri proprio Scalzi trasforma il penalty con sicurezza. Sanremese – Sampdoria Primavera 4-1. Al 78’ entrano Ferro, Elettore e Bastita al posto di Ferretti, Miccoli e Gagliardi.

All’80’ c’è gloria anche per il giovane portiere Ferro, classe 2005: tiro di Pozzato, Mikhaylovskiy tocca con un braccio e l’arbitro concede il secondo rigore di giornata. Dal dischetto però Di Stefano si fa ipnotizzare da Ferro che si tuffa sulla sua destra e neutralizza la conclusione. L’ultima azione del match è un tiro di Pozzato al 46’ deviato in angolo da Mikhaylovskiy.

Finisce 4-1 per la Sanremese che ha mostrato una condizione in crescita e ottime trame di gioco. I biancoazzurri sono poi tornati a casa per usufruire di tre giorni di riposo. La ripresa è fissata a Sanremo per martedì 17 agosto. Giovedì 19 agosto amichevole di lusso a Spinetta Marengo al centro sportivo Michelin contro l’Alessandria neopromossa in B.

Il tabellino:

Sanremese 1° tempo: Ferretti, Fabbri, Mikhaylovskiy, Giacchino (20’ Miccoli), Anastasia, Ferrari, Gagliardi, Gemignani, Valagussa, Pellicanò, Nouri.

Sanremese 2° tempo: Ferretti (78’ Ferro), Aita, Mikhaylovskiy, Addiego, Acquistapace, Miccoli (78’ Bastita), Maglione, La Rotonda, Foti, Gagliardi (78’ Elettore), Scalzi.

Non entrati: Bohli, Gatelli, Vita, Lodovici, Bregliano, Orefice. Allenatore Matteo Andreoletti

Sampdoria Primavera: Tantalocchi (46’ Gentile), Aquino (85’ Giorgeschi), Migliardi, Leone (84’ Fraraccio), Bonfanti, Perego (46’ Campaner), Paoletti, Somma (65’ Porcu), Montevago, Malagrida (60’ Pozzato), Di Stefano. A disposizione: Maianti. Allenatore Felice Tufano

Arbitro: Gianluca Cipriano di Torino

Assistenti: William Greco e Andrea Lo Chiatto di Nichelino

Reti: 20’ Anastasia, 22’ Mikhaylovskiy, 29’ Montevago; 50’ Gagliardi, 75’ Scalzi (rigore)

Note: giornata di sole, spettatori un centinaio circa con rappresentanza ospite. Ammoniti Mikhaylovskiy, La Rotonda, Aquino e Paoletti. All’80’ Ferro para un calcio di rigore a Di Stefano. Angoli 10-5 per la Sanremese.