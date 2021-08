Scomparsa di Salvatore Grenci, il cordoglio del Partito Comunista di Imperia

Imperia. «La Federazione provinciale del Partito della Rifondazione Comunista si unisce al dolore della moglie Giovanna e di quanti compiangono, in questo triste momento, Salvatore Grenci, prematuramente scomparso per un brutto male. Lo ricordiamo come un compagno, un comunista sempre attivo nel tessuto cittadino imperiese.

Nei momenti in cui non era istituzionalmente impegnato, Salvatore Grenci non ha mai smesso di fare politica anche attraverso la cultura, scrivendo saggi, tenendo conferenze storiche e impegnandosi in prima persona nel Comitato “Sottotina”al Parasio.

Salvatore, ti ricordiamo per il tuo fare a volte ironico, ma mai offensivo, per il tuo desiderio di vivere pienamente, per la tua puntuale attenzione a tutto quello che succedeva non solo in questa città, ma nel mondo intero. Ti ricordiamo per il tuo sorriso, per la voglia che avevi di fare due parole con tutti noi. Un forte abbraccio».