Sanremo. Imbrattano i muri con le bombolette spray, lasciando su proprietà pubbliche e private la propria firma a caratteri comprensibili solo agli stessi autori e incomprensibili, oltreché sgradevoli, al resto del mondo. Brillante operazione della polizia municipale che nei giorni scorsi ha individuato e denunciato due giovani svizzeri, autori di alcune scritte che sono stati incastrati grazie alle telecamere della videosorveglianza cittadina.

I fatti. Nei giorni scorsi, a seguito della ricezione di una denuncia da parte di un privato danneggiato, gli agenti del comando dei vigili di Sanremo vengono a conoscenza che nella notte ignoti hanno realizzato diversi graffiti con una bomboletta spray nel centro cittadino. Essendo la zona coperta da telecamere di videosorveglianza, personale dell’Ufficio con funzioni di polizia giudiziaria, si attiva per risalire all’autore dei fatti, individuando due persone che nel corso della notte, con una bomboletta spray di colore rosso, avevano imbrattato i muri della città in diversi punti. Grazie alla capillarità del sistema di videosorveglianza, i responsabili sono stati rintracciati e seguiti fino sotto la loro abitazione. A seguito di sopralluogo, i due giovani verranno immediatamente riconosciuti dagli agenti della Municipale. Si tratta di due ventenni svizzeri in villeggiatura a Sanremo, gravati da precedenti analoghi, infine denunciati a piede libero all’autorità giudiziaria.