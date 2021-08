Sanremo. E’ iniziata la nuova edizione dell’UnoJazz&Blues 2021, l’appuntamento annuale organizzato da Dem’Art Soc. Coop. e Dimensione Musica grazie a Unoenergy. La rassegna che animerà la Città dei Fiori si svolge nella splendida cornice di piazza Borea D’Olmo, fresca di rinnovamenti, dal 21 al 31 agosto.

Il programma, ricchissimo di appuntamenti, si snoda in 8 date imperdibili, tutte gratuite:

• 21 agosto – Storia della Batteria: Ellade Bandini Trio

• 22 agosto – Storia della Batteria: Frame e Orchestra Sinfonica

• 23 agosto – Voce di Donna: Chiara Pastò

• 27 agosto – Voce di Donna: Fool Arcana

• 28 agosto – Storia della Batteria: Tony Esposito

• 29 agosto – Voce di Donna: Karima

• 30 agosto – Storia della Batteria: Chicco Capiozzo con Hommage à Area

• 31 agosto – Storia della Batteria: Christian Meyer Party

La rassegna si divide in Storia della Batteria, l’importanza del ritmo nella musica italiana ed i suoi protagonisti, date dedicate prettamente ai vari stili di accompagnamento musicale, nei vari generi (jazz, rock, funk, latin), grazie ad alcuni grandi nomi italiani della storia musicale di questo paese; e Voce di Donna, dedicate alla voce femminile con due talenti emergenti nel panorama artistico italiano e la partecipazione di Karima, una delle principali cantanti della scena vocale italiana, accompagnata da un trio d’eccezione.

UnoJazz&Blues 2021 sarà un’occasione artistico-culturale di spicco per la città di Sanremo e un’attrazione anche per i turisti oltre confine grazie alla lunga esperienza del direttore artistico Ramon Rossi di Dimensione Musica Sanremo. Tutti gli eventi Unojazz&Blues 2021 sono gratuiti con prenotazione obbligatoria, con posti a sedere non numerati, fino ad esaurimento posti disponibili. In ottemperanza alle normative vigenti, l’ingresso del pubblico in piazza Borea D’Olmo sarà scaglionato in modo da evitare assembramenti, con orari di ingresso alle 20.30, 20.50 e 21.10. In fase di prenotazione si potrà scegliere l’orario di ingresso fino ad esaurimento disponibilità. In alternativa il sistema assegnerà l’orario d’ingresso in modo automatico e casuale. In caso di ritardo rispetto all’orario comunicato, non sarà possibile accedere alla location dell’evento. Le prenotazioni si potranno effettuare sulla piattaforma online www.sanremo2021.eventbrite.it a partire da 10 giorni prima dell’evento. Si può prenotare solo 1 posto per ciascuno (in caso di nucleo familiare o congiunti: max 4 posti): ogni spettatore per prenotare deve inserire sul sito i propri nome, cognome, numero telefono e e-mail. In caso di prenotazione per più di una persona, verrà richiesta la dichiarazione che la prenotazione per più persone afferisce a congiunti.