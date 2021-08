Sanremo, terza prova del Campionato Ligure 420: i risultati

Sanremo. Sabato 21 e domenica 22 agosto si è svolta a Sanremo con l’organizzazione dello Yacht Club Sanremo la terza prova del Campionato Ligure 2021 della classe 420. Come sempre ottima l’organizzazione sia in terra sia in mare con perfetto operato del Comitato di Regata composto da Luisa Franza, Fulvio Parodi e Marco Cimarosti.

Numerosa la partecipazione con 25 concorrenti e la presenza dello squadrone dello Yacht Club Sanremo, del Circolo Velico Ventimigliese, del Circolo Nautico Loano, del Circolo Vele Vernazzolesi e dello Yacht Club Italiano. Tutte e sei le prove previste portate a termine con un bel ponentino leggero ma stabile sia sabato che domenica. Prove molto tecniche con la presenza anche di una forte corrente.

Meritata vittoria per Tommaso Cilli con Luigi Di Meco insidiati però da vicino da Roberta e Giulia Greganti, seconde e naturalmente prime femminili, e da Carolina Terzi con Sofia Viola Gentili a completare il podio a confermare il dominio del club di casa. Primo under 17 Nicolò Manica con Pietro Frassoni anche loro di Sanremo. Dopo tre regate svolte la classifica provvisoria generale del Campionato Ligure 420 vede meritatamente al comando nella classifica overall Roberta e Giulia Greganti, prime anche in quella femminile. E nella classifica Under 17 guidano Niccolò Manica con Pietro Frassoni. Molto positiva la partecipazione che dopo tre regate vede ben 46 equipaggi inseriti in classifica.

Prossimo appuntamento per il Campionato Ligure a Loano il 2 e 3 ottobre con la disputa del classico Trofeo Baietto.

La classifica