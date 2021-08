Sanremo. Nel pieno della stagione estiva 2021 continuano i successi per i concerti dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo all’Auditorium Franco Alfano, la serata di ieri ha visto un teatro gremitissimo per ascoltare un “omaggio a Pino Daniele”.

Anche per la replica di questa sera il sold-out si è ripetuto con l’acquisto di tutti i biglietti disponibili on line. Sono ancora disponibili i tickets per i prossimi concerti del 18/19 e 25/26 agosto con, rispettivamente “Jazz e dintorni: parte seconda” e “Tra storia e fantasia: le grandi colonne sonore”. La stagione estiva si concluderà con l’ultimo concerto del 31 agosto, in replica il 1 settembre “Tra classico e contemporaneo: musica virtuosa”.

di 42 Galleria fotografica Sanremo, omaggio della Sinfonica a Pino Daniele









Foto 2 di 2



Si ricorda a tutto il gentile pubblico interessato che la prenotazione si può fare esclusivamente on line sul sito della sinfonica www.sinfonicasanremo.it e che, a seguito dell’ultimo decreto legge del 6 agosto, l’accesso ai concerti sarà consentito solo se in possesso di Green Pass.