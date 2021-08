Sanremo, sospensione di pesca del gambero: l’ordine del giorno di Fratelli d’Italia

Sanremo. Fratelli d’Italia ha depositato ieri un ordine del giorno urgente sulla sospensione della pesca del gambero.

Ecco il testo dell’ordine del giorno:

«Al Presidente

del Consiglio comunale

di Sanremo

ORDINE DEL GIORNO URGENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio del 28 gennaio 2021 stabilisce per il 2021 la possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero;

Premesso, ancora, che secondo la ripartizione GSA (Geographical Sub Areas) le aree di pesca 9 – 10 – 11 corrispondono al Mar Ligure e Mar Tirreno (9), al Tirreno centro-meridionale (10) e al Mar di Sardegna (10);

Evidenziato che il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha diffuso una circolare in cui si evidenzia che la quota di sforzo per le attività di pesca dei gamberi di profondità ARA e ARS (gamberi profondità) è stata superata nelle GSA 9-10-11, disponendo la chiusura di questa attività;

Sottolineato che questa decisione, per quanto riguarda il Mar Ligure, e nello specifico il nostro territorio, comporta il divieto pesca del gambero rosso di Sanremo con notevoli ricadute non solo sui pescatori, per i quali questo tipo di pesca rappresenta l’unica fonte di sussistenza, e sull’intero indotto ma anche sulla filiera della ristorazione che non potrà offrire questi prelibati crostacei ai turisti proprio nel pieno della stagione e in un momento che, comunque, risente ancora della grave crisi economica legata alle restrizioni imposte dall’emergenza Covid- 19;

Ricordato, infine, che il gambero rosso di Sanremo, essendo un genere di pescato molto pregiato, è stato inserito nel piano delle Valorizzazioni delle attività agro alimentari e tradizioni locali acquisendo la De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta

ad attivarsi urgentemente presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali affinché venga sospeso il provvedimento che dispone la chiusura dell’attività di pesca del gambero rosso di Sanremo e venga presa in considerazione una nuova valutazione di impatto che tenga maggior conto della specificità territoriali garantendo la continuità di questo tipo di pescato» – scrivono Luca Lombardi e Federica Cozza.