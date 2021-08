Sanremo Rugby presenta le attività formative per la stagione 2021-2022

Sanremo. Giovedì 26 agosto alle 18.30 si terrà la presentazione delle attività formative del Sanremo Rugby per la stagione 2021-2022. Lo annuncia la società sui social.

«Siamo pronti a ripartire per una nuova ed entusiasmante stagione di rugby, carichi di novità e rinnovati! Vi aspettiamo numerosi all’incontro, in modo da potervi svelare la progettualità, i nuovi membri dello staff sportivo e gli obiettivi per la prossima stagione! L’invito è rivolto a tutti i genitori dei nostri tesserati ed a coloro i quali vorrebbero maggiori informazioni sulle nostre attività!» – scrive Sanremo Rugby.