Sanremo, ruba in un supermercato, tenta di colpire addetto sicurezza e si scaglia contro poliziotti: arrestato

Sanremo. La Polizia di Stato di Sanremo, nella serata di ieri, ha tratto in arresto uno straniero di origini marocchine di 43 anni, irregolare sul territorio nazionale, per i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

E.Q.M., già noto per diversi episodi di molestie e disturbo alle persone arrecate dallo stesso, dopo aver preso diversi generi alimentari in un supermercato del centro città, ha oltrepassato le casse senza ottemperare alla richiesta di relativo pagamento. Bloccato dalle cassiere e poi dall’addetto alla sicurezza in servizio presso il supermercato, non solo cercava di sottrarsi al controllo ma si è pure avventato contro l’uomo tentando di colpirlo ripetutamente al volto, divincolandosi con violenza e poi spingendolo con forza, guadagnandosi la fuga verso il lungomare.

L’azione violenta dell’uomo ha continuato anche nella fase della fuga, dove per evitare di essere seguito ha lanciato oggetti appena rubati ed una bottiglia di vetro in direzione dell’addetto alla sorveglianza che, senza scoraggiarsi, è riuscito comunque a seguirne gli spostamenti.

La volante del commissariato, su segnalazione dell’addetto alla vigilanza tramite il numero di emergenza, è giunta rapidamente sul posto ed è riuscita a fermare l’uomo che, incurante anche del personale in uniforme, si è scagliato più volte con violenza contro gli operatori, opponendo così resistenza attiva all’accompagnamento in ufficio per la compiuta identificazione e la redazione degli atti di rito. Per tutto quello che è successo, l’uomo è stato tratto in arresto per i reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattinata odierna, in videoconferenza, si sono svolti l’udienza di convalida ed il procedimento per direttissima. L’arresto è stato convalidato dal giudice, che ha rinviato il processo a settembre e ha sottoposto l’uomo alla misura cautelare della custodia in carcere, ove è stato condotto dagli agenti del commissariato.