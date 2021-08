Sanremo. Si rinnova la tradizione della nomina dei Consoli del mare. Questa mattina, presso il santuario della Madonna della Costa, si sono tenute le celebrazioni per la festa dell’Assunta, precedute dall’assegnazione a Didier Corte e Flavio Grassi della carica di Consoli del mare 2021. Una tradizione mista, civile e religiosa, che l’anno passato aveva dovuto fare i conti con la pandemia, a causa della quale non si era potuta tenere alcuna cerimonia.

L’indicazione delle persone da insignire della onorifica carica è pervenuta alla Famija Sanremasca e dal Consolato del Mare, organismo della Famija stessa che raggruppa tutti i Consoli del Mare nominati negli ani precedenti. L’investitura, come da tradizione, è avvenuta la mattina di Ferragosto, seguita dalla solenne concelebrazione della santa messa presieduta dal vescovo Antonio Suetta. Presenti per l’occasione moltissimi fedeli, le autorità civili e militari e le associazioni d’Arma e di Volontariato. Per il Comune di Sanremo ha portato i saluti del sindaco la vice Costanza Pireri, mentre per Regione Liguria era presente l’assessore regionale Gianni Berrino.

di 15 Galleria fotografica Sanremo rinnova la tradizione dei Consoli del mare









I designati, Didier Corte e Flavio Grassi, hanno ciascuno un curriculum assai significativo che mette in luce la loro vita in mare e per il mare.

Didier Corte. Nato a Sanremo il 15 novembre del 1967, si diploma ragioniere e, giovanissimo, apprende la disciplina della navigazione a motore ed a vela. Consegue la patente nautico-velica per condurre imbarcazioni senza limiti dalla costa e ottiene il ” libretto di navigazione “della “Gente di mare”. Intraprende l’attività di Skipper. Partecipa a regate ottenendo buoni risultati. A 30 anni cambia attività. Acquista un battello in legno di 8 metri adatto alla pesca con reti a “tramaglio e palamiti per pesci spada. Con una nuova e più grande barca amplia l’area di pesca calando 2000 metri di reti a tramaglio su fondali di circa 200 metri. Le prede vengono offerte al pubblico ogni mattina a Portovecchio.

Flavio Grassi. Nato a Sanremo il 5 novembre del 1968, come sportivo si è formato presso lo Yacht Club Sanremo, dove ha maturato significative esperienze, partecipando, sin dagli anni ’80, a competizioni con le classi olimpiche Flying, Dutchman, Soling e Star. In 35 anni di carriera sportiva ha al suo attivo 5 titoli mondiali, 6 europei e 19 nazionali. È stato campione italiano Match Race, ha vinto varie regate d’altura tra le quali 3 Giraglia Rolex Cup. Dal 2018 detiene il record della traversata atlantica RORC Transatlantic Race. Ha partecipato ai Giochi Olimpici di Barcellona del 1992 ed a 2 America’s Cup. È medaglia d’oro CONI al valore atletico.