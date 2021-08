Sanremo. Presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori a Sanremo, da lunedì 2 a sabato 7 agosto si è svolto il Gymcampus diffuso della sezione di trampolino elastico.

Il nuovo progetto dei campi scuola nazionali della Federazione Ginnastica D’Italia prevede la gestione diretta dei Comitati Regionali col coordinamento della FGI che nomina lo staff tecnico-organizzativo. La Liguria ha proposto per questa prima edizione tre Gymcampus, due per la sezione di artistica femminile (Arenzano e Savona) e uno per il trampolino a Sanremo affidato all’Asd Ginnastica Riviera dei Fiori.

Il progetto di un campus territoriale decentrato con staff tecnico nazionale itinerante si è dimostrato interessante e ha raccolto pareri favorevoli da parte delle associazioni, tecnici e soprattutto i ginnasti che hanno potuto vivere una intensa ed entusiasmante esperienza sportiva e non solo. I responsabili tecnici del Gymcampus a Sanremo sono stati Titov Anatoly e Maria Poddubnaya, assistenti i due Dtr per la Lombardia Ramona Rimoldi e per la Liguria Giulia Bellone. Lo staff tecnico è stato completato da Federico Valaguzza, Damiano Giunta, oltre ai giudici di sezione Nicla Londri ed Alessandra Croce. Direttore del campus la professoressa Daniela Breggion che ha seguito il corretto svolgimento di tutte le fasi durante l’intensa settimana di attività. Ben 34 i ginnasti ammessi al campus Samuele ed Evelina Cafaggi, Francesco Cherubini, Matilde Cassina, Carlo Colombo, Margherita Corbetta, Emma Orsi, Angela e Roberta Radaelli, Iacopo Silvaroli, Gaia Borgonovo e Tommaso Arienti per l’Asd Ginnastica Sampietrina, Wendy Ardigo’ Schiavone, Arianna Demolli, Alice Carcano, Maddalena Agostini, Daniele Floris, Riccardo Poletti, Leila Tardugno per la società Varesina di ginnastica e scherma, Mattia Ferrito per la Nuova Artistica Monza, Gemma Guidarelli, Letizia Ciambellotti, Maria Chiara Simoni, Ginevra Hurache Russo, Rebecca Vannucchi, Irina Zatonenka, Ester Landucci, Cloe Mariottini e in qualità di ginnasta ‘esperta/dimostratrice’ Chiara Cecchi componente della squadra nazionale italiana di trampolino. Per la Riviera dei Fiori hanno partecipato Alessia Saccoccia, Cecilia Carlo, Alison Della Valle, Matilde Sappia, Roberta Di Michele e Andrea Gazzano.

«La palestra del Polo Sportivo, unica struttura pubblica in provincia ‘dedicata’ in esclusiva alla ginnastica con tutti gli attrezzi fissi, ha retto bene alla realizzazione dell’evento, confermandosi un’importante sede di allenamento per progetti regionali e nazionali della Fgi, grazie alla collaborazione e la disponibilità dell’Amministrazione comunale e di Amaie Energia. Sanremo, come sempre, con il suo mare, le spiagge e un clima appropriato per camp certo ‘faticosi’, si conferma una sede gradita da tutti i partecipanti, e la Ginnastica Riviera dei Fiori ha esperienza e capacità per poter gestire e realizzare questo tipo di appuntamenti. Un ringraziamento al responsabile nazionale Gymcampus Giorgio Colombo, al Dtnte Giuseppe Cocciaro e al referente nazionale della formazione Te Gigi Meda per la fiducia accordata al Comitato Regionale Liguria. Importante il supporto organizzativo ricevuto dal presidente Cr Liguria Pino Raiola e la Dtrgaf Liguria Silvia Pezzati che ci hanno permesso di ‘vivere’ questa importante occasione di crescita tecnica nella spettacolare disciplina olimpica del trampolino elastico che vede la nostra associazione ‘protagonista’ da più di dieci anni» – dice la Ginnastica Riviera dei Fiori.