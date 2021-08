Sanremo non ospiterà l’Eurovision Song Contest 2022

Sanremo. La Città dei Fiori non ospiterà l’Eurovision Song Contest nel 2022. A lanciare l’indiscrezione è Il Resto del Carlino, confermata da Palazzo Bellevue. Il motivo sembra attribuibile al fatto che l’Ebu, ente televisivo europeo che organizza l’evento, prediliga strutture già pronte di cui Sanremo attualmente non dispone, nonostante l’amministrazione comunale avesse già incaricato un tecnico per studiare la realizzazione di un’arena all’interno del mercato dei fiori che però sarebbe stata interamente da costruire.

Il sindaco Alberto Biancheri resta comunque speranzoso in un coinvolgimento della città, patria del Festival di Sanremo, manifestazione canora che ha ispirato la nascita dell’Eurovision stesso e che ha lanciato i Måneskin nell’olimpo della musica mondiale.

Altra grande esclusa per mancanza di impianti adatti è Roma, che ospitò la manifestazione canora già nel 1991 in seguito alla vittoria di Toto Cutugno con il brano “Insieme 1992”.

Le città ancora in gara per aggiudicarsi l’ambito evento musicale restano dunque Bologna, Milano, Pesaro, Rimini e Torino.