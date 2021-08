Sanremo, musica live al “By the glass”

SANREMO. Nuovo appuntamento da non perdere al “By the glass” di via Nino Bixio. Nel locale gestito dal mitico Lele Gabrielloni si esibiranno due personaggi altrettanto conosciuti nel panorama musicale matuziano e non solo.

Stasera a partire dalle 20 suoneranno Andrea De Martini al sax e Lorenzo Spinozzi alla chitarra. Il vino rappresentativo dell’evento sarà il “Ferrari Maximum”.