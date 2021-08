Sanremo. Doppia presentazione al Floriseum sabato 28 agosto. MH Band e The Now presenteranno le loro ultime uscite, rispettivamente “Il mare in tempesta” e “Time Machine”.

Dopo mesi in cui era molto difficile poter pensare a una presentazione live dei propri progetti, le due ensemble sanremesi hanno deciso di unire le forze per presentare i propri brani al Floriseum di corso Cavallotti a Sanremo.

Foto 2 di 2



Mh band è un trio pop rock nato nel 2014, molto attivo nell’intrattenimento live tra Costa Azzurra e Riviera di Ponente. Dopo il primo EP “Te lo immagini il cielo” del 2017, quest’anno è finalmente uscito “Il mare in tempesta”, caratterizzato da un influenze rock, jazz e cantautorali.

The Now nascono nel 2007 come progetto rock – power pop. Dopo qualche anno di stop, si riformano, quasi per gioco, nel 2020. L’amalgama funziona ancora e decidono di incidere il loro primo album “Time Machine”, che ha chiari riferimento soft rock e brit-pop.

Il parco di Villa Ormond, o più precisamente il Floriseum – Museo del Fiore sarà la cornice del live di presentazione di queste due uscite musicali made in Sanremo. Prenotazione necessaria al 3404002419/0184503188.