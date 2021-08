Sanremo, maxi consiglio comunale su Rivieracqua e Casa Serena

Sanremo. Finiscono in consiglio comunale due spinosi temi che l’amministrazione comunale matuziana sta affrontando in questi giorni. Uno è Rivieracqua, con tutti gli strascichi che la revoca del concordato da parte del Tribunale di Imperia sta lasciando è lascerà. Per questo motivo i consiglieri di opposizione (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega) hanno chiesto (ed ottenuto) l’audizione del presidente del consiglio di amministrazione, Gian Alberto Mangiante e del commissario “ad acta”, Gaia Coccucci.

Poi c’è la questione dell’alienezione dell’edificio e relativa azienda della RSA Casa Serena di Poggio. In qyuesto caso, sempre i consiglieri di minoranza Lombardi, Cozza, Artioli, Correnti, Ventimiglia, Isaia, Baggioli e Badino, chiedono lumi sulla situazione occupazionale dipendenti pubblici e personale Cooperative ed interinale. L’assise è convocata per le 17.30 del prossimo 8 settembre, nella sala consiliare di Palazzo Bellevue.