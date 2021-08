Sanremo, lite tra giovani sfocia in aggressione: ferito ventenne

Sanremo. Lite tra giovani si trasforma in aggressione, ferito un ventenne. I fatti sono accaduti questa mattina, intorno alle 10:30, nei pressi del Porto Vecchio. Stando ad una prima ricostruzione, ad opera dei carabinieri intervenuti sul posto, due ragazzi conoscenti, poco più che ventenni, si sono sfidati in mezzo alla strada prima a parolacce, poi venendo alle mani. Uno dei due rivali, fermato dagli uomini dell’Arma e portato in caserma per accertamenti, al culmine della lite avrebbe colpito l’avversario con una bottiglia di vetro infranta, provocandogli una ferita al braccio.

Entrambi i giovani sono stati trovati in condizioni di ubriachezza. L’autore dell’aggressione con la bottiglia scheggiata rischia una denuncia per lesioni aggravate. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo di media gravità per le cure del caso.