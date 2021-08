Sanremo, la Xrt Scuderia al 4° Rally Vigneti Monferrini

Sanremo. Canelli e le sue dolci colline, divenute Patrimonio dell’Umanità, sono pronte ad accogliere i protagonisti del 4° Rally Vigneti Monferrini, oltre centodieci stando alle ultime notizie riportate dalla VM Motor Team, curatrice dell’evento astigiano. Organizzazione, pubblico, e realtà locali attendono anche i portacolori della XRT Scuderia che per l’occasione del 7-8 agosto saranno ben quattro, attratti da un percorso tecnico e da un pedigrée importante; la manifestazione infatti raggiunge quest’anno la validità di Rally Nazionale avvicinandosi a quel peso e quella rilevanza raggiunti negli anni ottanta e novanta.

Aprirà le danze Alessio Sucato, che ritroverà Sonja Carrò sul sedile di destra dopo il positivo debutto nel recente Rally Il Grappolo; sulla fidata Peugeot 106 A5 #88 sono intenzionati a riprendersi lo scettro della categoria, che manca da troppo tempo. Seguiranno a ruota Davide Demaria e Mirco Bogino, dalla Liguria con furore e con una Peugeot 106 N2 #95 decisa ad inserirsi nelle parti alte della classifica, quattordici gli sfidanti per loro, in una delle classi più numerose della corsa monferrina. Se il potere, a Canelli, sarà delle piccole, comunichiamo con orgoglio anche la partecipazione di Edoardo Nolasco ed Andrea Ferrari a bordo della Fiat 600 #107 iscritta inoltre all’interno del trofeo, a scopo benefico, 600 per un Sorriso.

Nove i loro sfidanti, a partire dal veloce Villa, il quale non mancherà di ricordare Bruno Banaudi, il compianto navigatore al quale è dedicata l’iniziativa di beneficenza riservata alle compatte torinesi. Tornerà in prova speciale anche Davide Briano, e proprio sulle strade di casa, il giovane canellese marchiato XRT Scuderia avrà a disposizione una inusuale Ford Ka N1 #117 con la quale divertirsi e far divertire, nel suo classico stile: semplice, appassionato e sportivissimo. Condividerà l’abitacolo con Alessio Capra, navigatore anch’esso della zona. Partenza della gara fissata per le 8:01 di domenica 8 agosto da Piazza Cavour in Canelli, otto le prove speciali in programma per un totale di cinquantasei chilometri cronometrati.